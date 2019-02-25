2019-02-25T13:16:15+03:00
Происшествия

Уточненная информация о смертельном ДТП на М8 под Ярославлем

Водитель «Нивы» выжил
Роман Рыжиков
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В "Лексусе" никто не пострадалВ "Лексусе" никто не пострадалФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Напомним, страшная авария произошла в минувшее воскресенье, 24 февраля, на трассе «Холмогоры» в Ярославском районе. Около 13 часов на повороте в Тутаев столкнулись «Лексус» и «Нива Шевроле». Очевидцы сообщали о двух погибших. Однако в УМВД сообщили, что водитель отечественного внедорожника выжил.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле», женщина 1969 г.р., скончалась на месте происшествия, водитель, мужчина 1966 г.р., с травмами госпитализирован. – прокомментировали аварию в ведомстве.

В иномарке сработали подушки безопасности. Ее водитель и пассажиры не пострадали.

24 февраля м8 отворотка на Тутаев два трупа видео 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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