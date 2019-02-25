Уточненная информация о смертельном ДТП на М8 под Ярославлем

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-25T13:16:15+03:00

В "Лексусе" никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Напомним, страшная авария произошла в минувшее воскресенье, 24 февраля, на трассе «Холмогоры» в Ярославском районе. Около 13 часов на повороте в Тутаев столкнулись «Лексус» и «Нива Шевроле». Очевидцы сообщали о двух погибших. Однако в УМВД сообщили, что водитель отечественного внедорожника выжил.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле», женщина 1969 г.р., скончалась на месте происшествия, водитель, мужчина 1966 г.р., с травмами госпитализирован. – прокомментировали аварию в ведомстве.

В иномарке сработали подушки безопасности. Ее водитель и пассажиры не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/693792" frameborder="0"></iframe> 24 февраля м8 отворотка на Тутаев два трупа видео 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU