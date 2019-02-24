Грабители с молотками напали на магазин в Ярославле, чтобы выпить
Двое молодых парней вынесли спиртное на пять тысяч
Алкоголь или толкает людей на преступления, либо делает их жертвамиФото: Роман Рыжиков
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Двое ярославцев так сильно хотели выпить, что пошли на преступление. Вооружившись молотками, парни (одному 25 лет, другому – 21) разбили витрину одного из магазинов на Перекопе и вынесли из помещения спиртного на пять тысяч рублей.
Но недолго музыка играла – "защитников Отечества" поймали, а спиртное изъяли. Правда, не всё, а то, что осталось.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, на подельников завели уголовное дело по статье «Кража». Оба дали признательные показания
ИСТОЧНИК KP.RU