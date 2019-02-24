2019-02-24T18:33:19+03:00
Происшествия

На трассе под Ярославлем жуткая авария. Предварительно, два трупа

На повороте с М8 на Тутаев столкнулись два внедорожника
Роман Рыжиков
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На трассе М8 под Ярославлем, на повороте в Тутаев случилось страшное ДТП. На большой скорости столкнулись два внедорожника. Очевидцы сообщают, что это «Лексус» и «Нива Шевроле». Автомобили искорежены сильнейшим ударом.

- По всей видимости, два трупа, - пишет очевидец Андрей Чигин в группе «Первый ярославский автопортал». – Мужчина лежит за «шнивой», на пассажирском сидении женщина…

Информация уточняется.

24 февраля м8 отворотка на Тутаев два трупа видео 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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