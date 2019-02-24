«Ярославич» в Уфе провалился на приеме

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-24T17:02:12+03:00

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Гостевой матч команды Андрея Ноздрина после нескольких прилично сыгранных дома игр неожиданно получился провальным, хотя ожидался совсем другой ход событий. Уже в первом сете вдруг оказалось, что с самым первоочередным элементом игры, необходимым для съема – приемом, у ярославцев большие проблемы. уфимцы довольно быстро обнаружили слабинку «Ярославича» в этом элементе и все свои подачи стали направлять на доигровщика Олега Центаловича. Причем, акцент подач непрерывно менялся с силового на укороченный или наискось.

Приноровиться к таким «ребусам» Олегу так и не удалось, поэтому по ходу второго сета ему на замену вывели Ивана Пискарева, который тоже не сходу освоился. Но пока эти замены проводились, «Ярославич» просто с треском провалил два сета, почти не оказав сопротивления. Еще одну замену Андрей Ноздрин был вынужден сделать на ключевой позиции связующего, поскольку к ходам Дмитрия Козлова уфимцы оказались подготовленными и большинство наших атак вместо добывания очков становились добычей прочного блока «Урала». И при этом «Ярославич» за два сета не смог на блоке набрать хотя бы очко.

Мало того. После провала в первых сетах у ярославцев убавилось уверенности в своих действиях, а число ошибок на своих подачах просто шокировало. Хотя на недавних играх ярославцы неизменно набирали эйсы. Но вот в Уфе нашим долго не удавалось хотя бы осложнить хозяевам прием. Немного лучше стало в третьем сете, когда освоился Пискарев, ставший автором первого очкового блока, а затем еще одного. Более уверенными стали атаки, в том числе и у диагонального - Саши Старовича. Но все это позволило лишь навязать «Уралу» упорную борьбу до концовки, в которой нашим не хватило запаса прочности.

«Урал» - «Ярославич» - 3:0(25:17;25;13;25:22)

ИСТОЧНИК KP.RU