Иду на взлет: На Московском проспекте в Ярославле «девятка» влетела в столб за высоким ограждением
Машину пришлось доставать краном
Фото: Первый ярославский автопортал / vk.com
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23 февраля оказалось богатым на крупные ДТП. Одно из них – на Московском проспекте – не поддается объяснению. На ровном месте отечественная «девятка» перелетела через высокое ограждение и врезалась в столб. Чтобы вытащить машину понадобился кран.
- Флешмоб прошёл вчера на ура, а главная его цель - сфоткать свой авто рядом со столбом уличного освещения. – шутят в группе «Первый ярославский автопортал» Вконтакте.
В Заволжском районе и на Пятерке некоторые водители тоже проверили что прочнее, столб иди авто.
Информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU