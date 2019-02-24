Иду на взлет: На Московском проспекте в Ярославле «девятка» влетела в столб за высоким ограждением

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-24T14:55:38+03:00

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23 февраля оказалось богатым на крупные ДТП. Одно из них – на Московском проспекте – не поддается объяснению. На ровном месте отечественная «девятка» перелетела через высокое ограждение и врезалась в столб. Чтобы вытащить машину понадобился кран.

- Флешмоб прошёл вчера на ура, а главная его цель - сфоткать свой авто рядом со столбом уличного освещения. – шутят в группе «Первый ярославский автопортал» Вконтакте.

В Заволжском районе и на Пятерке некоторые водители тоже проверили что прочнее, столб иди авто.

Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU