2019-02-24T12:39:58+03:00
Происшествия

В Рыбинске пассажир украл у таксиста телефон еще до поездки

Мужчина сразу сказал водителю, что не собирается платить за поездку
Роман Рыжиков
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Пассажир совершил кражу из салона и скрылсяПассажир совершил кражу из салона и скрылсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Случай, удивляющий своей наглостью, произошел в Рыбинске. Там 29-летний мужчина вызвал такси, чтобы уехать в Копаево, но, когда машина была подана, сказал, что денег у него нет. Естественно, водитель отказал ему в поездке. Тогда мужчина схватил сотовый, лежавший в салоне машины и убежал. Найти его не составило труда. Полицейские забрали телефон стоимостью пять тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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