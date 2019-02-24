В Рыбинске пассажир украл у таксиста телефон еще до поездки

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-24T12:39:58+03:00

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Случай, удивляющий своей наглостью, произошел в Рыбинске. Там 29-летний мужчина вызвал такси, чтобы уехать в Копаево, но, когда машина была подана, сказал, что денег у него нет. Естественно, водитель отказал ему в поездке. Тогда мужчина схватил сотовый, лежавший в салоне машины и убежал. Найти его не составило труда. Полицейские забрали телефон стоимостью пять тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU