2019-02-23T21:19:51+03:00
Звезды

Домам культуры в Ярославской области дадут четыре с половиной миллиона на кресла

Большая часть придет из федерального бюджета
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Кресла либо починят, либо заменят на новыеКресла либо починят, либо заменят на новыеФото: Правительство Ярославской области
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Правительство Ярославской области выделит 1,3 миллиона для районных домов культуры. Еще 3,3 миллиона даст федеральный бюджет. Ярославского, Рыбинского, Ростовского, Угличского, Даниловского, Некоузского, Большесельского, Любимского, Мышкинского и Пошехонский районы.

- Средства пойдут на приобретение мебели и оборудования, в том числе на обновление сценического пространства, зрительских кресел, - рассказали в ярославском правительстве.

В районных домах культуры часто проходят концерты, показывают фильмы и проводят разные мероприятия, поэтому мебель и оборудование там должно быть приличным. В 2018 году на ремонт 18 домов культуры из областного бюджета выделили 13,5 миллиона рублей. Кроме того, для 10 ДК купили больше 800 единиц мебели и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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