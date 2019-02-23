2019-02-23T16:21:50+03:00
Общество

Без бумажки: на границе Ярославской области задержали 29 лапчатых нелегалов

Владелец заплатит штраф за пренебрежение законом
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Гуси спокойно ехали в кузове "ГАЗели"Гуси спокойно ехали в кузове "ГАЗели"Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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Около Переславля-Залесского поймали группу нелегалов. Гусей-нелегалов. "ГАЗель" с птицами остановили на посту ДПС. Дорожные полицейские остановили машину для проверки документов, но в кузове их ждали 29 лапчатых пассажиров. Они ехали из Краснодарского края в Вологодскую область. И проверять документы пришлось уже у них.

- При осмотре груза и сопроводительных документов установлено отсутствие у владельца, осуществлявшего перевозку подконтрольного госветнадзору товара, ветеринарного свидетельства формы №1, а также сведений об оформлении такового в электронном виде, - рассказали в ярославском Россельхознадзоре.

Инспектор Россельхознадзора, которого вызвали на место полицейские, составил административный протокол. Владелец гусей заплатит штраф. А сами птицы, скорее всего, поехали дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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