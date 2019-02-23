2019-02-23T15:17:42+03:00
Общество

Обед за 230 рублей: ярославские начальники готовы платить за еду своих работников

Работодатели обошли в щедрости только москвичей и питерцев
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Платить начальники готовы, но не всеПлатить начальники готовы, но не всеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Оказывается, ярославские работодатели - одни из самых щедрых в России. По крайней мере, по версии сервиса obed.ru. Ярославль замкнул собой первую тройку рейтинга компенсаций обедов на работе. Начальники готовы платить 230 рублей за каждый обед своего работника, чтобы он нормально питался, не оглядываясь на цены. Более щедрые компенсации предложили только работодатели из Москвы и Петербурга.

Для сравнения, в других провинциальных городах цифры заметно ниже. В Волгограде обещают только 150 рублей. В Калуге, Хабаровске и Брянске - 130 рублей. В Перми и Воронеже работодатели расщедрились на 125 рублей. А в Челябинске, Ижевске и Томске - на пять рублей меньше.

Но радоваться щедрости пока рано. Компенсировать обеды готов только каждый пятый работодатель.

Напомним, ярославские школьники теперь смогут заказать на завтрак пиццу, хот-дог или бургер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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