Дети-дипломаты из Швейцарии защитили княжества в Переславле

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-23T14:02:56+03:00

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Подростки-дипломаты из Швейцарии приехали в Переславль-Залесский в четверг, 21 февраля. Дети выходцев из России приехали в город на три дня ради лекций, ролевых игр и катания с горки. На всех уроках и играх иностранных гостей смешивали с местными школьниками, чтобы они пообщались и в неформальной обстановке.

- Посещение Переславля-Залесского неслучайно, ведь наш город - родина князя Александра Невского, святого покровителя российской дипломатии, - рассказал Александр Римм, преподаватель Молодёжного историко-дипломатического клуба при Переславской епархии. - Наша задача, как можно больше дать информации ребятам, чтобы они уехали наполненными настоящей историей, любовью и уважением к России и нашим общим корням

В первый день швейцарцам и переславцам утром рассказали о России XVIII века, времени, когда жил Александр Невский. А позже они попробовали себя в роли дипломатов того времени - защитили интересы нескольких княжеств перед ханом. В этот же день юные дипломаты поучаствовали в "Казачьем варе" и еще одной интерактивной лекции.

Пятница, 22 февраля, стала для гостей днем развлечений. Они посмотрели достопримечательности Переславля, познакомились с известным скульптором Алексеем Чирковым, покатались с горки и повеселились в других местах. А в субботу швейцарским подросткам показали "Ботик Петра Первого".

ИСТОЧНИК KP.RU