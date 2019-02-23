Вы выиграли полтора миллиона: в Ярославле пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей за доверчивость

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-23T12:36:09+03:00

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Ярославскую пенсионерку по-крупному обманули телефонные мошенники. Женщине позвонили, чтобы якобы сообщить прекрасную новость - она выиграла аж полтора миллиона рублей. Но просто получить эти деньги 81-летняя пенсионерка не могла. По словам мошенников, нужно было сначала прислать некоторую сумму на их счёт. Женщину убедили в законности и необходимости этой схемы. Только вот больших сбережений у пенсионерки не оказалось.

- На протяжении месяца потерпевшая переводила деньги в общей сумме 140 тысяч рублей, - рассказали в ярославской полиции.

Только после этого женщина поняла, что что-то здесь нечисто. И попросила помощи у полиции. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и теперь ищут самого преступника. Или преступницу. Или сразу банду.

Напомним, недавно мошенники лишили 338 тысяч рублей ярославского пенсионера, который тоже оказался слишком доверчивым

ИСТОЧНИК KP.RU