43 опасных дороги нашли в Ярославской области: как их обезопасят

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-23T11:19:22+03:00

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В пятницу, 22 февраля, чиновники и сотрудники ГИБДД обсудили 43 самых опасных участка ярославских дорог. На заседании решали, что с ними делать и как сократить количество смертей в ДТП. Среди самых популярных мер назвали ограничение скорости, новые режимы работы светофоров и более яркие дорожные знаки.

- По мере поступления оперативной информации городские службы обновляют список и вносят коррективы в свои планы работ, - уточнил Владимир Волков, мэр Ярославля.

В 2018 году на 23 дорогах появилась новая разметка из пластика, а на некоторых еще и продублировали знак "Дети" на самом асфальте. Кроме того, во многих местах добавили лежачих полицейских. А в трех местах города пешеходные переходы получили светодиодную подсветку. По подсчетам дорожных полицейских, смертность в авариях по области уже снизилась почти на четыре процента. Но этого недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU