2019-02-23T11:19:22+03:00
Общество

43 опасных дороги нашли в Ярославской области: как их обезопасят

Смертность уменьшилась, но не намного
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Люди собрались, чтобы решить проблему смертности на Ярославских дорогахЛюди собрались, чтобы решить проблему смертности на Ярославских дорогахФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 февраля, чиновники и сотрудники ГИБДД обсудили 43 самых опасных участка ярославских дорог. На заседании решали, что с ними делать и как сократить количество смертей в ДТП. Среди самых популярных мер назвали ограничение скорости, новые режимы работы светофоров и более яркие дорожные знаки.

- По мере поступления оперативной информации городские службы обновляют список и вносят коррективы в свои планы работ, - уточнил Владимир Волков, мэр Ярославля.

В 2018 году на 23 дорогах появилась новая разметка из пластика, а на некоторых еще и продублировали знак "Дети" на самом асфальте. Кроме того, во многих местах добавили лежачих полицейских. А в трех местах города пешеходные переходы получили светодиодную подсветку. По подсчетам дорожных полицейских, смертность в авариях по области уже снизилась почти на четыре процента. Но этого недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без бумажки: на границе Ярославской области задержали 29 лапчатых нелегалов
Обед за 230 рублей: ярославские начальники готовы платить за еду своих работников
Дети-дипломаты из Швейцарии защитили княжества в Переславле
Вы выиграли полтора миллиона: в Ярославле пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей за доверчивость
В Ярославской области служба занятости предлагает безработным пройти краткосрочные программы профобучения
В Ярославской области хлебозавод, чтобы не лишиться трактора, быстренько вернул долги
В Ярославской области подо льдом ищут каменных львов
Ярославские владельцы самоходок оштрафованы более чем на 1,3 миллиона рублей в 2018 году
В Ярославле может появиться фестиваль блошиного рынка
Четверо ярославцев попытались украсть сигареты на 50 тысяч и попались полиции
На пьяного рыбинца, который в Новый год залез в чужой дом, завели уголовное дело
В Ярославле реконструируют торговый центр у Толбухинского моста
В Рыбинске почти за 200 миллионов рублей укрепят берега Черемухи
В Ярославле озвучен полный список адресов, где стоят контейнеры для раздельного сбора мусора