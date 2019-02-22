В Ярославской области служба занятости предлагает безработным пройти краткосрочные программы профобучения

СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-22T20:21:43+03:00

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– Наше ведомство сегодня предоставляет возможность гражданам, признанным в установленном порядке безработными, приобрести востребованную на рынке труда профессию или специальность, пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся профессии, увеличив тем самым свою конкуренто­способность на рынке труда. Это обеспечит в дальнейшем работой и достойной зарплатой на многие годы, - говорит директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.

Специалисты службы занятости готовы помочь определиться с выбором профессии для обучения или повышения квалификации с учетом требований рынка труда, профессиональных компетенций и личностных склонностей граждан.

Так, среди мужских специальностей на региональном рынке труда сегодня особенно востребованы электрики, строительные рабочие, бетонщики, каменщики, монтажники-высотники, промышленные альпинисты, столяры, кровельщики, крановщики, сантехники, кузнецы, грузчики. Обучиться практически любой из этих специальностей можно в рамках краткосрочных программ продолжительностью от 2 до 6 месяцев. В прошлом году этой возможностью воспользовались 630 безработных мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU