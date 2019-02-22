В Ярославской области хлебозавод, чтобы не лишиться трактора, быстренько вернул долги

СЕГОДНЯ 20:00 2019-02-22T20:00:33+03:00

Произошло это после встречи с судебными приставами

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Рыбинский завод по производству мучных и кондитерских изделий, задолжал ресурсоснабжающей организации более 780 тысяч рублей. Сотрудники Рыбинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ярославской области неоднократно предупреждали руководство хлебозавода обо всех последствиях неисполнения судебного решения. Но только угроза ареста трактора и серьезный разговор с приставом заставили администрацию завода вспомнить о долгах.

С целью принудительного взыскания задолженности судебными приставами был составлен акт описи имущества, а руководство завода предупреждено о других мерах принудительного исполнения решения суда. Не желая терять трактор, руководство завода выплатило задолженность ТЭК в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU