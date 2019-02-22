2019-02-22T18:36:03+03:00
Общество

Ярославские владельцы самоходок оштрафованы более чем на 1,3 миллиона рублей в 2018 году

Такие цифры были озвучены на заседании коллегии региональной инспекции административно-технического надзора
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области проверили 2783 самоходные машины, на владельцев наложено штрафов более чем на 1,3 млн рублей.В Ярославской области проверили 2783 самоходные машины, на владельцев наложено штрафов более чем на 1,3 млн рублей.Фото: Правительство Ярославской области
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Также за прошлый год сотрудники областной инспекции административно-технического надзора вынесли 2776 постановлений об административных правонарушениях, что почти в 2 раза больше, чем за предшествующий аналогичный период. В ходе профилактических мероприятий проверены 2783 самоходные машины, общая сумма наложенных штрафов составила 1310800 рублей.

В рамках контроля за безопасностью посетителей аттракционов за год обследовано 240 механизированных аттракционов. Выявлено 67 нарушений. Сумма штрафов – 227500 рублей.

– Важно, что при проведении контрольных мероприятий инспекцией применяется риск-ориентированный подход в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, – подчеркнул начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. – Это позволяет сократить административную нагрузку на субъекты предпринимательства и повысить эффективность предупреждения и выявления нарушений.

В ходе обсуждения отмечена эффективность мероприятий, проводимых совместно с УМВД РФ по ЯО, а также активная помощь общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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