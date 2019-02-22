Ярославские владельцы самоходок оштрафованы более чем на 1,3 миллиона рублей в 2018 году

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-22T18:36:03+03:00

В Ярославской области проверили 2783 самоходные машины, на владельцев наложено штрафов более чем на 1,3 млн рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Такие цифры были озвучены на заседании коллегии региональной инспекции административно-технического надзора

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Также за прошлый год сотрудники областной инспекции административно-технического надзора вынесли 2776 постановлений об административных правонарушениях, что почти в 2 раза больше, чем за предшествующий аналогичный период. В ходе профилактических мероприятий проверены 2783 самоходные машины, общая сумма наложенных штрафов составила 1310800 рублей.

В рамках контроля за безопасностью посетителей аттракционов за год обследовано 240 механизированных аттракционов. Выявлено 67 нарушений. Сумма штрафов – 227500 рублей.

– Важно, что при проведении контрольных мероприятий инспекцией применяется риск-ориентированный подход в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, – подчеркнул начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. – Это позволяет сократить административную нагрузку на субъекты предпринимательства и повысить эффективность предупреждения и выявления нарушений.

В ходе обсуждения отмечена эффективность мероприятий, проводимых совместно с УМВД РФ по ЯО, а также активная помощь общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU