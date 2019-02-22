СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-22T16:31:30+03:00

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В Ярославле может появиться фестиваль блошиного рынка. С такой инициативой выступил исполнительный директор областного Союза пенсионеров Владимир Столяров на личном приеме у мэра города Владимира Волкова. Он пояснил, что уже несколько лет на улице Кирпичной организуется стихийный блошиный рынок, который, по неофициальным данным, едва ли не самый большой в стране.

— В европейских городах — например, в Париже, такие стихийные рынки организуются даже вдоль центральных улиц. В Италии с барабанным боем мэр Рима открывает ежегодно такой рынок. Почему бы и нам не организовать фестиваль, не привлечь заинтересованный народ, и сделать всё это официально,— предложил Владимир Столяров.

Чтобы организовать такой рынок, нужно выбрать подходящую площадку, которая имела бы транспортную доступность, но при этом, чтобы рынок не мешал бы местным жителям. Власти пообещали, что рассмотрят этот вопрос.

КСТАТИ

Запись на личный приём к мэру Ярославля производится в первый рабочий день каждого месяца по адресу: улица Андропова, дом 6. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок - 40-47-92.

Кроме того, жители Ярославля могут обратиться в общественную приёмную мэра города со вторника по пятницу с 9.00 до 19.30. Для тех, у кого нет возможности оставить обращение в будние дни, приёмная работает в субботу с 10.00 до 16.00. Адрес: Советская площадь, дом 1/19. Телефон для справок 68-33-71.

ИСТОЧНИК KP.RU