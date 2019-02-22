2019-02-22T16:27:28+03:00
Происшествия

Четверо ярославцев попытались украсть сигареты на 50 тысяч и попались полиции

Самому младшему из преступников 20 лет
Роман Рыжиков
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Фото: "Лук Ярославль" / vk.comФото: "Лук Ярославль" / vk.com
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Ночью 21 февраля в Ярославле задержали банду грабителей, младшему из которых всего 20 лет. Четверо молодых людей вскрыли ларек с сигаретами в Брагино и похитили товар на 50 тысяч рублей. Полицейские поймали их с поличным, когда юные преступники грузили сумки в машину.

- В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД. - Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Остальным участникам преступления по 23, 22 и 21 год.

В группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте пользователи пишут о том, что слышали звуки, похожие на выстрелы, однако в полиции это никак не комментируют

В Ярославле задержали табачную банду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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