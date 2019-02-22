2019-02-22T15:55:16+03:00
Происшествия

На пьяного рыбинца, который в Новый год залез в чужой дом, завели уголовное дело

Мужчине грозит до года обязательных работ
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Мышкине возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно проник в чужой дом. Установлено, что в селе Новый Некоуз в новогоднюю ночь, 1 января, пьяный гуляка разбил окно в чужом доме и залез в него.

- В жилище находились хозяйка и ее сожитель, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Потерпевшие проснулись от шума и, обнаружив присутствие мужчины, выгнали его из дома.

После этого жильцы вызвали сотрудников полиции. На данный момент проводятся следственные действия. Мужчине может грозить крупный штраф либо исправительные работы сроком до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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