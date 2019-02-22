В Ярославле реконструируют торговый центр у Толбухинского моста

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-22T16:38:35+03:00

Нашелся инвестор, выразивший желание вдохнуть новую жизнь в это здание

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В Ярославле собираются реконструировать бывший торговый центр «Карусель» у Толбухинского моста. Проект переделок рассмотрела рабочая группа по вопросам градостроительной деятельности координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Сейчас здание не используется. При этом нашелся инвестор, который намерен вдохнуть в него новую жизнь.

- Строительство этого здания было серьёзной градостроительной ошибкой своего времени. При его реконструкции у инвестора есть хороший шанс исправить эту ошибку и сформировать новый архитектурный образ для акватории реки Которосль, - прокомментировал главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Предварительный эскиз проекта реконструированного торгового центра в Ярославле.Фото: Правительство Ярославской области

При разработке нового проекта учитывались уже существующие параметры здания, поскольку реконструкция разрешена только при сохранении площади и объема, соблюдении всех норм, связанных с зоной охраняемого ландшафта. Инвестору предложили рассмотреть возможность переосмыслить концепцию сооружения.

- Здесь можно создать новый тип комплекса в структуре городского пространства. Это не должно быть чем-то инородным с точки зрения эстетики. С другой стороны, повышение функциональности будущего торгового центра могло бы сделать это место ориентированным на самый широкий круг потребителей. Обязательным условием должно стать и благоустройство территории, - сообщил по итогу заседания исполняющий обязанности директора департамента строительства области Виктор Жучков.

Работа над проектом продолжается.

Предварительный эскиз проекта реконструированного торгового центра в Ярославле.Фото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU