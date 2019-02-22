В Ярославле озвучен полный список адресов, где стоят контейнеры для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-22T14:44:58+03:00

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В Ярославле сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования проинспектировали, как идет работа по внедрению раздельного сбора мусора. Сейчас единым региональным оператором по обращению с ТКО в областном центре установлено 269 оранжевых контейнеров. Еще 15 поставили в Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском, 51 – в Угличском районе.

– В результате первичной сортировки на контейнерных площадках количество отходов, вывозимых на полигоны, снижается на 15%. Согласно поручению президента России Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Наш регион один из первых начал создание новой системы обращения с отходами, включая внедрение раздельного сбора ТКО. Идет активное создание специальной инфраструктуры. В этом году в Ярославской области планируется открыть три мобильные и три стационарные сортировочные станции, - сообщил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров.

Для упрощения процесса сортировки отходов на станциях жителей просят перед утилизацией мыть стеклянную и пластиковую тару, очищать ее от этикеток. Картонную лучше сложить компактно по сгибам. Вывозятся оранжевые контейнеры по мере их наполнения. За этим следят операторы мусоровозов, которые приезжают забирать обычные отходы. Когда бак заполняется, они вызывают спецгруппу по вывозу отсортированного мусора, которая отвозит его на сортировочную станцию.

В случае вопросов, связанных с нарушением графика вывоза мусора, можно звонить по телефонам контактных центров регоператора: 8(4852)233-800, 8(4852)207-202. А по вопросам содержания контейнерных площадок или необходимости переноса их местонахождения можно обратиться в местную администрацию.

Адреса площадок, где установлены контейнеры для раздельного сбора мусора:

Дзержинский район: Бабича, 10а, 17 к.3; Батова, 3, к2, 5; Блюхера, 36, 56; Громова 22,42; пр. Дзержинского, 6, к2, Е. Колесовой, 46, Ленинградский пр, 60, к3, 56, 67, 113; Моторостроителей, 1, к2; Невского, 3; Панина, 7, 31, 45; Пионерская, 3; Пашуковская, 3; Романовская, 2, 9, к2, 15; Урицкого, 36, 38а, 45а, 52, 64; Труфанова, 25, 29, к4, 36, к2; Шавырина пр, 1; 2-ой Брагинский пр, 3, к2.

Заволжский район: Авиаторов, 90, 104, к2; Доброхотова, 3; Кавказкая, 39; Ляпидевского, 26; Раняя, 5, 15, к2; С. Орджоникидзе, 6, 29; Красноборская, 35.

Ленинский район: Жукова, 10; К. Либкнехта, 19, 22; Кудрявцева, 10; Радищева, 4, 17; Чкалова, 72; Чехова, 23.

Кировский район: Володарского, 15; Лисицина, 41; Полиграфическая, 4; Рыбинская, 61; Республиканская, 45, 56, к2; Собинова, 5в; Свободы, 71, 78, 87; Салтыкова-Щедрина, 86; Толбухина, 4, 15а; Ухтомского, 15.

Фрунзенский район: Б. Техническая, 14; Гужевая, 20; Доронина, 6, к.3, 10; Звездная, 3, к2, 33; Ильинская, 15; Институцкая, 18; Колмогорова, 5; Калинина, 7; Московский пр, 141, 163; М. Техническая, 8; Ньютона, 63, к2; Попова, 17; Прибрежный пос, 1; Суздальская, 186, Сокол, 23а; Ушакова пр, 15; Чернопрудная, 10, к3; Щепкина, 9, к1; Ямская, 80.

Красноперекопская улица: Б. Донская, 15, 19; Б. Федоровская, 8, 11, Закгейма, 9; Курчатова, 14; Лесная, 3; М. Пролетарская, 34а; 8 Марта, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU