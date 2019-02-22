2019-02-22T14:38:38+03:00
Происшествия

В Ярославле лжегазовики проверили у пенсионера электричество и украли 338 тысяч рублей

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Чтоб проникнуть в квартиру к пенсионеру мошенники представились сотрудниками газовой службы.Чтоб проникнуть в квартиру к пенсионеру мошенники представились сотрудниками газовой службы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратился 84-летний пенсионер, у которого мошенники украли крупную сумму денег. Дедушка рассказал, что к нему в дверь постучали мужчина с женщиной и представились работниками газовой службы. После того, как потерпевший сообщил им, что у него в доме установлена электрическая плита, лжегазовики настояли на проверке электричества.

- После ухода неизвестных мужчина обнаружил пропажу денежных средств в размере 338 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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