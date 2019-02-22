В Ярославле лжегазовики проверили у пенсионера электричество и украли 338 тысяч рублей
В полицию Ярославля обратился 84-летний пенсионер, у которого мошенники украли крупную сумму денег. Дедушка рассказал, что к нему в дверь постучали мужчина с женщиной и представились работниками газовой службы. После того, как потерпевший сообщил им, что у него в доме установлена электрическая плита, лжегазовики настояли на проверке электричества.
- После ухода неизвестных мужчина обнаружил пропажу денежных средств в размере 338 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Устанавливаются все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU