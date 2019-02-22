СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-22T12:11:13+03:00

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Ярославец в Сыктывкаре спас сбитую на трассе собаку. Об этой истории рассказали в группе «Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль» в «ВКонтакте».

- Наш земляк, который ездил в командировку, заметил собаку, клубочек припорошенный снегом, на трассе в 150 километрах от Сыктывкара. Шансов выжить у собаки не было. У Андрея был выбор: оставить умирать или спасти. Картина была ужасной: кровь изо рта, лапа вывернута, собака лежала в неестественной позе. Андрей, не думая, снял с себя куртку, укрыл собаку и повез в ближайшую клинику. Осмотр и рентген показали перелом двух лучевых костей в лапе. Сколько собака пролежала на обочине, не известно. Экстренная операция была проведена на следующий день, - рассказали в группе.

Стоимость медпомощи бедному животному составила 11500 рублей. У мужчины, который находится в командировке, таких денег нет. Поэтому волонтеры кинули клич о помощи. Все, кто хочет и может оказать материальную поддержку, может найти реквизиты для переводов в группе «Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль».

ИСТОЧНИК KP.RU