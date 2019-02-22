СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-22T12:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу №68, которая находится на улице Калинина. Произошло это днем 22 февраля. Учеников и сотрудников в срочном порядке вывели из здания. Сейчас на месте работают спецслужбы.

По предварительной информации, пока информация о якобы заложенном в здании взрывном устройстве не подтвердилась. Возможно, это продолжение волны лже-минирований, которая прокатилась по стране в январе-феврале. В Ярославле из-за сообщений лже-террористов тоже были эвакуированы школы и торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU