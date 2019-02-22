В Ярославле из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу №68
Сейчас на месте работают спецслужбы
В Ярославле эвакуировали школу №68.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу №68, которая находится на улице Калинина. Произошло это днем 22 февраля. Учеников и сотрудников в срочном порядке вывели из здания. Сейчас на месте работают спецслужбы.
По предварительной информации, пока информация о якобы заложенном в здании взрывном устройстве не подтвердилась. Возможно, это продолжение волны лже-минирований, которая прокатилась по стране в январе-феврале. В Ярославле из-за сообщений лже-террористов тоже были эвакуированы школы и торговые центры.
ИСТОЧНИК KP.RU