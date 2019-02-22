В пожаре в Ярославской области пострадала женщина

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-22T11:26:14+03:00

В деревне Скнятиново загорелась квартира в многоэтажке

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В минувший четверг, 21 февраля в деревне Скнятиново Ростовского района Ярославской области случился пожар. Вспыхнула квартира в многоэтажке. Сообщение на пульт спасателей поступило в 14:42. На место направили две машины. С огнем боролись семь человек.

Из квартиры, расположенной на втором этаже, спасатели вызволили 54-летнюю женщину. Ей понадобилась помощь медиков. Остальных жильцов дома эвакуировать не пришлось.

Квартира сильно пострадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU