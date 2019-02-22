2019-02-22T11:20:28+03:00
Общество

В Ярославле пройдет акция памяти Бориса Немцова

Всех, кто хочет почтить память убитого политика, приглашают 24 февраля к памятнику Трефолеву
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Акция памяти Бориса Немцова пройдет в Ярославле 24 февраля.Акция памяти Бориса Немцова пройдет в Ярославле 24 февраля.
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В Ярославле 24 февраля пройдет акция в память о Борисе Немцове. Политика убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Нападавший несколько раз выстрелил Немцову в спину. В Москве пройдет марш памяти. А в Ярославле власти согласовали проведение пикета, посвященного скорбной дате.

- После длительной переписки с администрацией Кировского и Ленинского районов по предоставлению нам любого альтернативного маршрута с конечной точкой либо Яроблдума, либо дом, в котором жил Борис Немцов, рассылкой писем и заявлений в различные инстанции, подачи дополнительных уведомлений на проведение пикетов у памятника Трефолеву и Ярославской областной Думы - нам было отказано во всем, что можно, ссылаясь на занятость площадок иными мероприятиями в тот же день и время. В итоге, мы все-таки добились (не того чего хотелось бы в идеале, но все же) согласования пикета у памятника Трефолеву, - сообщил организатор акции Кирилл Шевцов.

Пикет пройдет с 11.45 до 13.00 в сквере напротив дома №20б на улице Трефолева. После этого организаторы предложили всем желающим прогуляться до до Ярославской областной Думы и посмотреть, кому же все-таки согласовали культурно-массовое мероприятие в этот день на главной площади города.

Напомним, последним официальным местом работы Бориса Немцова была Ярославская областная Дума. Он прошел в депутаты на выборах в региональный парламент от партии «РПР-Парнас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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