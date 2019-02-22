2019-02-22T10:55:28+03:00
Происшествия

В Ярославле маршрутка влетела в сугроб

Автобус развернуло поперек дороги [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Маршрутка въехала в сугроб в Ярославле. Фото: Юлия Маркова, группа "Подслушано у водителей -Ярославль"/vk.comМаршрутка въехала в сугроб в Ярославле. Фото: Юлия Маркова, группа "Подслушано у водителей -Ярославль"/vk.com
Изменить размер текста:

В Ярославле маршрутка влетела в сугроб. ДТП произошло около 17 часов 21 февраля на проспекте Машиностроителей. Автобус развернуло поперек дороги, в результате проезд был сильно затруднен.

- Самое интересное – только что проехали поливалки, - сообщил ярославец Максим Билев, который опубликовал в группе «Подслушано у водителей – Ярославль» видео с места происшествия.

По предварительной информации, серьезно пострадавших в результате аварии нет.

Напомним, 21 февраля на Тутаевском шоссе машина запрыгнула на высокий сугроб. По предварительной информации, машина уходила от столкновения с другим авто.

Маршрутка врезалась в сугроб в Ярославле. 21.02.19. Максим Билев/группа "Подслушано у водителей - Ярославль" в сети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославец в Сыктывкаре спас сбитую на трассе собаку
В Ярославле из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу №68
В пожаре в Ярославской области пострадала женщина
В Ярославле пройдет акция памяти Бориса Немцова
ФОК с бассейнами и ледовой ареной в Брагино надеются сдать раньше срока
В Рыбинске жительница Скомороховой горы отжала дверь магазина и украла 10 бутылок спиртного
В Ярославле задержали торговца смертью с крупной партией героина
Спасти 58 тысяч книг: угличская библиотека может обрушиться в любой момент
За пересдачу квартиры ярославская мошенница получила условный срок
Маленьким ярославским пианистам подарили новые инструменты
Виновных в ярославских снежных лавинах, из-за которых пострадали четыре человека, обязательно накажут
Свое казино с компами и вайфаем: за нелегальное казино рыбинец поработает на благо города
В Рыбинске ученики кадетских классов встретились с бойцами подразделения «Штурм»
В Ярославской области ждут сложный паводок
23+8 = Праздники для школьников
Рыбинский камерный хор поедет в Черногорию на Фестиваль мимозы
«Ростелеком» дарит год безопасности
На Машиностроителей в Ярославле нашли труп мужчины