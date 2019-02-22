СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-22T10:55:28+03:00

Маршрутка въехала в сугроб в Ярославле. Фото: Юлия Маркова, группа "Подслушано у водителей -Ярославль"/vk.com

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В Ярославле маршрутка влетела в сугроб. ДТП произошло около 17 часов 21 февраля на проспекте Машиностроителей. Автобус развернуло поперек дороги, в результате проезд был сильно затруднен.

- Самое интересное – только что проехали поливалки, - сообщил ярославец Максим Билев, который опубликовал в группе «Подслушано у водителей – Ярославль» видео с места происшествия.

По предварительной информации, серьезно пострадавших в результате аварии нет.

Напомним, 21 февраля на Тутаевском шоссе машина запрыгнула на высокий сугроб. По предварительной информации, машина уходила от столкновения с другим авто.

Маршрутка врезалась в сугроб в Ярославле. 21.02.19. Максим Билев/группа "Подслушано у водителей - Ярославль" в сети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU