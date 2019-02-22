ФОК с бассейнами и ледовой ареной в Брагино надеются сдать раньше срока

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-22T10:35:07+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков проверил ход строительства ФОКа в Брагино. На строительной площадке между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова работа идет полным ходом.

- Строительство идет по графику, надеемся, что может быть даже некое опережение срока сдачи. - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.

Новый комплекс в Брагино будет включать в себя ледовую арену, два бассейна для взрослых и детей, спортзал с игровым полем, тренажерку, зал единоборств, аэробики, художественной гимнастики и танцев.

ИСТОЧНИК KP.RU