ФОК с бассейнами и ледовой ареной в Брагино надеются сдать раньше срока
В Дзержинском районе Ярославля продолжается строительство спортивного комплекса
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят в рамках программы «Газпром - детям»Фото: Мэрия Ярославля
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Мэр Ярославля Владимир Волков проверил ход строительства ФОКа в Брагино. На строительной площадке между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова работа идет полным ходом.
- Строительство идет по графику, надеемся, что может быть даже некое опережение срока сдачи. - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.
Новый комплекс в Брагино будет включать в себя ледовую арену, два бассейна для взрослых и детей, спортзал с игровым полем, тренажерку, зал единоборств, аэробики, художественной гимнастики и танцев.
ИСТОЧНИК KP.RU