2019-02-22T09:56:46+03:00
Происшествия

В Рыбинске жительница Скомороховой горы отжала дверь магазина и украла 10 бутылок спиртного

Безработная женщина ранее уже была судима
Роман Рыжиков
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Молодая женщина прихватила с собой выпивки на семь тысяч рублейМолодая женщина прихватила с собой выпивки на семь тысяч рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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Из магазина на улице Плеханова в Рыбинске украли спиртное на семь тысяч рублей. Жажда выпить была настолько сурово, что злоумышленники просто отжали дверь в помещение и украли оттуда 10 бутылок спиртного.

Полицейские нашли подозреваемого. Вернее, подозреваемую – за вином и водкой «заходила» молодая женщина. Безработная 31-летняя жительница Скомороховой горы во всем призналась правоохранителям. Более того, похищенное удалось изъять.

На ранее судимую рыбинку завели уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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