2019-02-22T09:35:11+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали торговца смертью с крупной партией героина

Мужчина не успел сбыть 73 свертка с порошком
Роман Рыжиков
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Полиция устанавливает его подельниковПолиция устанавливает его подельниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ярославские наркополицейские зажержали 39-летнего мужчину. У него было обнаружено 73 свертка с порошком. Вещество направили на экспертизу, которая показала, что правоохранители нашли ничто иное как 182 грамма синтетики, содержащей героин. Торговец смертью собирался сбыть крупную партию.

Сейчас полиция устанавливает остальных лиц, причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».

Напомним, в Рыбинске суд вынес приговор организатору подпольного казино. Мужчина открыл собственную «игровую зону» прямо в одном из торговых центров

ИСТОЧНИК KP.RU

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