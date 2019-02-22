Спасти 58 тысяч книг: угличская библиотека может обрушиться в любой момент
Угличская районная библиотека наперегонки со временем ищет новый дом для своего книжного богатства. Их старый официально признан опасным. Кроме того, библиотека находится на втором этаже, а аварийные перекрытия могут в любой момент обрушиться под весом 58 тысяч ценнейших томов.
Центральная амбулатория, которая находилась на первом этаже того же здания, уже безопасно переехала в поликлинику №1, а вот библиотеке пока не могут найти подходящего помещения. 11 февраля в Угличе прошло собрание, на котором решилось, что делать с коллекцией книг.
- Свободных мест в зале не осталось, так как в городе и районе нет людей, равнодушных к судьбе библиотеки со 120-летней историей, пережившей Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну, - рассказали в Угличской администрации.
Власти рассматривали разные варианты, разговаривали с сотрудниками других библиотек, пытаясь придумать временное решение. Но пока все 58 тысяч книг давят на перекрытия, которые могут обрушиться в любой момент.
ИСТОЧНИК KP.RU