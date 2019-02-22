2019-02-22T08:24:39+03:00
Происшествия

За пересдачу квартиры ярославская мошенница получила условный срок

Это уже не первая условка женщины
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Пересдача квартиры не удаласьПересдача квартиры не удаласьФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Ярославле осудили чересчур предприимчивую мошенницу. Она смогла сдать квартиру, которую сама сняла на пару дней. Какое-то время назад она увидела "Вконтакте" объявление от пары, которая хотела снять квартиру. Мошенница написала им и договорилась о просмотре квартиры.

- Показав снятую квартиру и получив согласие на заключение договора, мошенница получила задаток в размере 5 тысяч рублей и передала ключи на квартиру, - рассказали в ярославской прокуратуре. - При этом она сообщила арендаторам, что документы на квартиру находятся у ее мужа, который уехал из города, поэтому будут переданы позднее.

Пара поверила 29-летней женщине, но на следующий день в квартире их ждал сюрприз. Настоящая хозяйка квартиры. К счастью, мошенницу быстро нашли. Она признала вину, но во время расследования выяснилось, что у женщины уже была судимость. В 2017 году она получила за кражу год условно. А за эту аферу мошенница получила семь месяцев, тоже условно. Но ей запретили переезжать без разрешения и заставили каждый месяц регистрироваться в органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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