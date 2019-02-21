2019-02-21T21:19:11+03:00
Общество

Маленьким ярославским пианистам подарили новые инструменты

10 отечественных инструментов привезли в школы области
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Новые пианино привезли детямНовые пианино привезли детямФото: Правительство Ярославской области
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Десять школ в Ярославской области получили новенькие пианино отечественного производителя. Новые инструменты порадовали школы искусств Ярославля, Ростова, Переславля, Брейтова и Борисоглебского, а также музыкальные школы в Мышкине, Угличе, Некоузе и Большом Селе.

– Оснащение школ качественными инструментами очень важно для воспитания будущих музыкантов, – уверена Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области.

Эта партия пианино стала третьей за последние три года. Первые пять инструментов пришли в декабре 2017 года, через полгода область получила ещё 10. А еще 14 пианино привезут позже. И эти инструменты действительно нужны школам. В одной из тех, которые последними получили обновление, инструмент в последний раз обновлялся 28 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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