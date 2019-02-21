2019-02-21T18:34:29+03:00
Общество

Виновных в ярославских снежных лавинах, из-за которых пострадали четыре человека, обязательно накажут

Следственное управление начало проверки
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Виновных в лавине накажут. Фото: Подслушано ЯрославльВиновных в лавине накажут. Фото: Подслушано Ярославль
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Ярославское Следственное управление организовало доследственные проверки по поводу упавшего на людей снега. Оба случая произошли в самом Ярославле. Лавина с дома 42 по улице Гагарина сплющила внедорожник и травмировала его водителя и пассажиров. А на проспекте Октября снежна глыба упала на 87-летнюю пенсионерку.

- По указанным выше публикациям следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организованы доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - заверили в Следственном управлении.

Вину за травмы понесут владельцы зданий. А если это было здание на балансе мэрии, тогда отвечать придется властям.

Напомним, утром проезжавшая мимо дома иномарка оказалась не в том месте не в то время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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