Свое казино с компами и вайфаем: за нелегальное казино рыбинец поработает на благо города

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-21T18:05:45+03:00

Всего 9 человек успели поиграть на деньги

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В Рыбинске вынесли приговор 43-летнему хозяину казино. Суд отправил мужчину на 180 часов обязательных работ. Следователи нашли 9 человек, которые успели насладиться азартными играми вдали от игорной зоны.

- Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), - рассказали в ярославской прокуратуре.

Предприимчивый рыбинец купил восемь компьютеров, арендовал павильон в торговом центре и открыл свое казино. Те самые однорукие бандиты переехали на экраны компьютеров. Только вот прокуратура и Следственный комитет не оценили достижений прогресса и завели уголовное дело за организацию казино вне игорной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU