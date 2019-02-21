В Рыбинске ученики кадетских классов встретились с бойцами подразделения «Штурм»
В Рыбинске, на территории отдела специального назначения УФСИН России по Ярославской области прошёл день открытых дверей для учеников кадетских классов. Мероприятие было приурочено к Дню защитника отечества. Школьникам рассказали о деятельности и истории образования подразделения особого назначения «Штурм», позже бойцы продемонстрировали навыки задержания преступников.
- Рассказать о своей работе пришли и сотрудники кинологического отделения отдела охраны исправительной колонии №8 со своими служебными собаками - Линдой и Клеопатрой, - поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Школьники с интересом встретили четвероногих помощников и не скрывали своего восторга, когда те выполняли сложнейшие дрессировочные элементы.
Ребятам также провели экскурсию по территории организации, дали возможность пострелять в электронном тире. Закончилась встреча плотным обедом, который специально для гостей приготовили на полевой кухне.
ИСТОЧНИК KP.RU