В Ярославской области ждут сложный паводок

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-21T17:15:49+03:00

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Предстоящий паводковый сезон в Ярославской области обещает быть сложным. Такие предварительные прогнозы дают специалисты с учетом того, что за зиму выпало большое количество снега.

- На территории региона наблюдается превышение климатической нормы паводкообразующих показателей в 1,1 – 1,2 раза, - отметили 21 февраля на совещании оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья.

Комплексный прогноз паводковой обстановки будет подготовлен после 10 марта. Сейчас перед руководством всех ведомств стоит задача приложить максимум усилий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

– Главная задача в паводковый период – обеспечить население качественной питьевой водой и не допустить ухудшения ее показателей, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.

Поэтому особое внимание – мероприятиям, проводимым на водоканалах и системах водоснабжения, а также территориям, прилегающим к водозаборам. На данный момент работа по подготовке к безаварийному прохождению паводкового периода в регионе идет в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU