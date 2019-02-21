Рыбинский камерный хор поедет в Черногорию на Фестиваль мимозы

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-21T17:56:08+03:00

Рыбинцы организуют сольный концерт на площади и поучаствуют в богослужении с местным хором

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Участники рыбинского камерного хора «Соколята» отправятся на 50-й Фестиваль мимозы в Черногорию. С 8 по 10 марта они будут петь в кафедральном соборе и на концерте, посвященном Международному женскому дню. Также рыбинцы поучаствуют в карнавальном шествии.

Фестиваль мимозы ежегодно проходит на севере Черногории, в городе Херцег-Нови. Он длится 50 дней и включает в себя маскарады, концерты, цветочные выставки, детские спортивные соревнования, а также дни дружественных стран.

– В репертуаре будут наши традиционные песни: о Рыбинске, о Волге, о России. По словам организаторов, творческий коллектив из России впервые примет участие в Фестивале мимозы. «Соколята» будут представлять на этом празднике не только Рыбинск, но и всю страну, - рассказал руководитель творческого объединения «Соколята» Сергей Шестериков.

8 марта рыбинцы выступят в концертном зале гимназии, а 9 марта на главной площади «Соколята» организуют сольный концерт, который будет завершать карнавальное шествие. Через день, 10 марта, камерный хор поучаствует в богослужении в кафедральном соборе, исполнив песню с местным хором.

В состав хора войдут учащиеся гимназии №18 имени В.Г. Соколова, а также выпускники хора «Соколята». Хоровым певцам от 13 до 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU