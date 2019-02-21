На Машиностроителей в Ярославле нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-21T16:40:54+03:00

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Во вторник, 19 февраля, в Заволжском районе Ярославля нашли труп мужчины. Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили прохожие возле дома 54 по проспекту Машиностроителей. Очевидцы сообщают, что страшную находку сделали рано утром под одним из балконов.

- По факту произошедшего следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области организована доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На данный момент личность мужчины не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU