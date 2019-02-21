Проспал телефон: у жителя Рыбинска, прикорнувшего на лавочке в парке, вытащили гаджет

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-21T16:42:48+03:00

Как оказалось, он не единственный, кто пострадал от рук вора-рецидивиста

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В Рыбинске состоялся суд над 20-летним вором-рецидивистом. Установлено, что 13 октября 2018 года преступник украл телефон у спящего на лавочке в парке мужчины. Стоимость нанесённого ущерба составила больше 12 тысяч рублей.

- Кроме того, 22 ноября 2018 года в ночное время после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым подсудимый напал на прохожего, потребовав передачи денег и сотового телефона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Преступник умышленно нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу, причинив легкий вред здоровью, после чего открыто похитил сумку с имуществом на общую сумму 5 тысяч 100 рублей.

До этого мужчина был неоднократно судим за подобные преступления. Однако, вместо того чтобы явиться в колонию-поселение, преступник продолжил заниматься грабежом. На сей раз суд назначил ему наказание в виде трёх лет и пяти месяцев в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU