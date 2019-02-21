2019-02-21T15:45:00+03:00
Общество

В Рыбинске начнут обучать водителей автобусов

Подготовленные кадры будут трудоустроены в Ярославское АТП на 3 года
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Рыбинска решили организовать подготовку водителей межмуниципальных автобусов, чтобы устранить кадровую проблему на автобусных маршрутах.

Было принято решение модернизировать площадку Рыбинского ДОСААФ. Там будет проходить обучение водителей не только на категории B, C и E, но и откроется D категория. Для этого площадка будет немного переустроена.

Работы начнутся в апреле. До того, как площадка подготовится, обучение водителей будет проходить в Ярославле. Ученики из Рыбинска смогут добираться до автошколы бесплатно.

Если вы хотите стать водителем автобуса, то нужно иметь открытые B или C категории, стаж от 3-х лет и медицинскую справку. Срок обучения составит от 2,5 до 3 месяцев. После обучения все водители будут трудоустроены в Ярославское АТП на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свое казино с компами и вайфаем: за нелегальное казино рыбинец поработает на благо города
В Рыбинске ученики кадетских классов встретились с бойцами подразделения «Штурм»
В Ярославской области ждут сложный паводок
23+8 = Праздники для школьников
Рыбинский камерный хор поедет в Черногорию на Фестиваль мимозы
«Ростелеком» дарит год безопасности
На Машиностроителей в Ярославле нашли труп мужчины
Проспал телефон: у жителя Рыбинска, прикорнувшего на лавочке в парке, вытащили гаджет
Браконьера из Брейтово, который незаконно выловил рыбы на 200 тысяч, ждёт суд
В Ярославле машина залетела на полутораметровый сугроб
Охранное предприятие Рыбинска не выплачивало работникам зарплату в течение двух лет
Светопреставления не будет: в Ярославле просто поднимется ветер
В Ярославле на жителя фрунзенской пятиэтажки, открывшего газ в квартире возбудили уголовное дело
Ярославцам поступают звонки о лже-компенсациях за лекарства
Ярославец устроил ДТП и заявил в полицию об угоне своего автомобиля
Прислал фото своего местонахождения: нашелся потерявшийся во Внуково ярославец
Крышу расплющило: в Ярославле на машину с людьми рухнул снег с крыши
Родители больше не будут курьерами у чиновников: мэр Ярославля поручил облегчить получение справок для компенсации за школьное питание
Куда пойти на стажировку: как в Ярославле организуются зимние производственные практики
На Перекопе из машины выдернули магнитолу
Сто секций забора и козырек крыльца: судебные приставы арестовали имущество ярославской строительной фирмы в счет долга перед поставщиком
В ярославском автосалоне обычные машины продавали под видом люксовых
«Ярославич» проиграл волейболистам из Сургута
В Ярославле на улице Труфанова сбили пешехода
«Шинник» на Кипре остался вне призовой тройки на Кубке ФНЛ
Ярославский «бронепоезд» впервые в сезоне не устоял против лидера чемпионата КХЛ