В Рыбинске начнут обучать водителей автобусов

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-21T15:45:00+03:00

Подготовленные кадры будут трудоустроены в Ярославское АТП на 3 года

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Власти Рыбинска решили организовать подготовку водителей межмуниципальных автобусов, чтобы устранить кадровую проблему на автобусных маршрутах.

Было принято решение модернизировать площадку Рыбинского ДОСААФ. Там будет проходить обучение водителей не только на категории B, C и E, но и откроется D категория. Для этого площадка будет немного переустроена.

Работы начнутся в апреле. До того, как площадка подготовится, обучение водителей будет проходить в Ярославле. Ученики из Рыбинска смогут добираться до автошколы бесплатно.

Если вы хотите стать водителем автобуса, то нужно иметь открытые B или C категории, стаж от 3-х лет и медицинскую справку. Срок обучения составит от 2,5 до 3 месяцев. После обучения все водители будут трудоустроены в Ярославское АТП на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU