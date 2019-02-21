Браконьера из Брейтово, который незаконно выловил рыбы на 200 тысяч, ждёт суд
В счёт погашения нанесённого ущерба у мужчины арестовали снегоход
Для ловли рыбы браконьер использовал сети.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области будут судить 35-летнего браконьера, который незаконно установил сети в акватории Рыбинского водохранилища. Установлено, что в январе 2019 года мужчина выловил 46 судаков, восемь лещей и 125 представителей других видов рыбы.
- Сумма ущерба, причинённого Российской Федерации, составила более 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В счёт погашения ущерба у браконьера арестовали снегоход фирмы Yamaha. Максимальное наказание, которое может грозить преступнику - лишение свободы на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU