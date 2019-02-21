В Ярославле машина залетела на полутораметровый сугроб

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-21T16:30:21+03:00

По версии очевидцев, водитель уходил от столкновения с другим автомобилем [фото]

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Необычную картину можно было увидеть днем 21 февраля на Тутаевском шоссе в Ярославле. На верхушке 1,5-метрового сугроба каким-то образом оказался автомобиль. Ярославцы в соцсетях вовсю шутят: «Хотел свалить с этой планеты», «Парковочных мест не хватило просто», «ШевроЛЕТ»...

При этом очевидцы в соцсетях называют две версии причин произошедшего.

- Торопыга-летун, скорость не рассчитал и вот результат. Мимо меня пролетел через 2-ю сплошную у сельхозки, - написал Михаил Шатихин в группе «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» в сети «ВКонтакте».

Другие утверждают, что водитель уходил от столкновения со второй машиной.

- Он выезжал резко, была машина. Чтобы не вписаться, он заскочил на эту горку и врезался в дерево, - написал Влад Ярославский в группе «Подслушано в Ярославле».

По одной из версий, машина уходила от столкновения. Фото: Сергей Трегубов.

В итоге у машины помяло перед. Возможно, повреждения были бы больше, но сугроб, видимо, немного смягчил удар.

Точные причины ДТП станут известны после проверки ГИБДД.

Если бы не сугроб, машина могла разбиться об дерево. Фото: Сергей Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU