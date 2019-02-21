2019-02-21T14:44:11+03:00
Происшествия

Охранное предприятие Рыбинска не выплачивало работникам зарплату в течение двух лет

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Следователи изучают финансовую отчетность и допрашивают руководителей организацииСледователи изучают финансовую отчетность и допрашивают руководителей организацииФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске охранное предприятие не платило зарплату своим сотрудникам с января 2017 года. Задолженность накопилась приличная – больше 500 тысяч рублей. Почти два года фирма нарушала права работников на вознаграждение за труд, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело. Проводятся следственные действия. Представители власти допрашивают руководителей организации, изучают документацию и финансовую отчетность. Также следователи выясняют, кто конкретно причастен к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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