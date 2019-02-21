Светопреставления не будет: в Ярославле просто поднимется ветер
В твиттер-аккаунте регионального МЧС появилось экстренное предупреждение о сильном ветре. Спасатели сослались на ЦГМС: в ближайшие 1-3 часа на территории области ожидается усиление ветра.
- Ожидается усиление ветра северной четверти порывами 12-17 метров в секунду, с сохранением ночью и днем 22 февраля.
Специалисты прогнозируют вероятность возникновения ЧП: возможен сход снега с крыш, а экстренные службы из-за погодных условий могут реагировать медленнее.
Известное многим с детства стихотворение гласит:
«Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка…»
Так что погода для февраля вполне естественная, и никакого конца света в этом нет. Будьте осторожны не только на улицах любимого города, но и в формулировках...
ИСТОЧНИК KP.RU