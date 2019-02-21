2019-02-21T14:19:33+03:00
Происшествия

Светопреставления не будет: в Ярославле просто поднимется ветер

Три часа назад МЧС предупредило ярославцев о непогоде, но пока ничто не предвещает беды
Роман Рыжиков
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Светопреставление...Серьезно?Светопреставление...Серьезно?Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В твиттер-аккаунте регионального МЧС появилось экстренное предупреждение о сильном ветре. Спасатели сослались на ЦГМС: в ближайшие 1-3 часа на территории области ожидается усиление ветра.

- Ожидается усиление ветра северной четверти порывами 12-17 метров в секунду, с сохранением ночью и днем 22 февраля.

Специалисты прогнозируют вероятность возникновения ЧП: возможен сход снега с крыш, а экстренные службы из-за погодных условий могут реагировать медленнее.

Известное многим с детства стихотворение гласит:

«Дуют ветры в феврале,

Воют в трубах громко.

Змейкой мчится по земле

Легкая поземка…»

Так что погода для февраля вполне естественная, и никакого конца света в этом нет. Будьте осторожны не только на улицах любимого города, но и в формулировках...

ИСТОЧНИК KP.RU

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