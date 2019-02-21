В Ярославле на жителя фрунзенской пятиэтажки, открывшего газ в квартире, возбудили уголовное дело
В Ярославле на 46-летнего мужчину, открывшего газ в доме на проспекте Фрунзе, возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- Мы в полицию заявление всем домом написали, – рассказала жительница Елена. – Соседка сказала, что видела, как его вывели из подъезда и посадили в полицейскую машину.
Ярославцу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Проводятся следственные действия.
Напомним, житель пятиэтажки по адресу Фрунзе, 77, открыл четыре газовые конфорки, завесил окно одеялом и пошел гулять по ночному району. Там он встретился с ребятами, отдыхавшими в ночной пекарне. Мужчина сказал парням о том, что сделал и бросил ключи от квартиры на снег. Молодые люди бросились спасать дом от взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU