Ярославцам поступают звонки о лже-компенсациях за лекарства

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-21T14:24:32+03:00

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В Ярославле возобновился уже известный вид мошенничества. Его жертвой стал 47-летний житель Ленинского района. Мужчина некоторое время назад покупал биологически активные добавки. А в феврале ему позвонили незнакомые люди и сказали, что он стал жертвой мошенников, поэтому теперь ему положена компенсация - 500 тысяч рублей. Для того чтобы ее получить, ярославца попросили перечислить 145 тысяч – за оформление компенсации. Когда он отправил деньги на указанный ему счет, телефонные номера, с которых поступали звонки, стали не доступны.

Мужчина обратился в полицию. Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет расследование. При этом в полиции предупредили жителей проявлять благоразумие и бдительность, когда поступают такие звонки, и не перечислять никому свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU