2019-02-21T13:24:35+03:00
Происшествия

Ярославец устроил ДТП и заявил в полицию об угоне своего автомобиля

На мужчину завели уголовное дело за ложный донос
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 27-летнего ярославца завели уголовное дело за ложный донос. По информации полиции, в начале января он на своей иномарке наехал на припаркованный на Тутаевском шоссе «ВАЗ-2114» и скрылся. Владелица отечественного авто написала заявление в правоохранительные органы. В итоге виновника удалось найти. Правда, сначала владелец иномарки заявил, что его машину угнали.

- По версии полиции, мужчина сообщил заведомо ложный факт о совершении преступления с целью избежать ответственности за оставление места ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В результате мужчину арестовали на 7 суток за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, на него завели дело еще и за ложный донос. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю по этой статье, - лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светопреставления не будет: в Ярославле просто поднимется ветер
В Ярославле на жителя фрунзенской пятиэтажки, открывшего газ в квартире, возбудили уголовное дело
Ярославцам поступают звонки о лже-компенсациях за лекарства
Прислал фото своего местонахождения: нашелся потерявшийся во Внуково ярославец
Крышу расплющило: в Ярославле на машину с людьми рухнул снег с крыши
Родители больше не будут курьерами у чиновников: мэр Ярославля поручил облегчить получение справок для компенсации за школьное питание
Куда пойти на стажировку: как в Ярославле организуются зимние производственные практики
На Перекопе из машины выдернули магнитолу
Сто секций забора и козырек крыльца: судебные приставы арестовали имущество ярославской строительной фирмы в счет долга перед поставщиком
В ярославском автосалоне обычные машины продавали под видом люксовых
«Ярославич» проиграл волейболистам из Сургута
В Ярославле на улице Труфанова сбили пешехода
«Шинник» на Кипре остался вне призовой тройки на Кубке ФНЛ
Ярославский «бронепоезд» впервые в сезоне не устоял против лидера чемпионата КХЛ