Ярославец устроил ДТП и заявил в полицию об угоне своего автомобиля

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-21T13:24:35+03:00

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На 27-летнего ярославца завели уголовное дело за ложный донос. По информации полиции, в начале января он на своей иномарке наехал на припаркованный на Тутаевском шоссе «ВАЗ-2114» и скрылся. Владелица отечественного авто написала заявление в правоохранительные органы. В итоге виновника удалось найти. Правда, сначала владелец иномарки заявил, что его машину угнали.

- По версии полиции, мужчина сообщил заведомо ложный факт о совершении преступления с целью избежать ответственности за оставление места ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В результате мужчину арестовали на 7 суток за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, на него завели дело еще и за ложный донос. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю по этой статье, - лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU