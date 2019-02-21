2019-02-21T12:48:06+03:00
Общество

Прислал фото своего местонахождения: нашелся потерявшийся во Внуково ярославец

Мужчина начал выходить на связь 19 февраля
Екатерина РЯБЦЕВА
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Нашелся ярославец по имени Сергей, который 12 февраля пропал в районе аэропорта Внуково в Москве. Его девушка Соня рассказала, что пропавший начал выходить на связь 19 февраля. Соне удалось уговорить молодого человека прислать ей фото своего местонахождения. В этот момент на помощь пришли волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они отследили, где находился Сергей, и помогли ему попасть домой.

Напомним, Сергей пропал 12 февраля. Он сообщил Соне, что поехал на подработку, но уезжать из черты города Ярославля не планировал. Соня узнала, что ее возлюбленный неожиданно решил забрать своего друга из больницы в Москве и посадить его на самолет до Сыктывкара. Но что-то пошло не так… Подробности запутанной истории близкие Сергея пока не готовы рассказать журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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