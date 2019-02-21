2019-02-21T12:03:22+03:00
Происшествия

Крышу расплющило: в Ярославле на машину с людьми рухнул снег с крыши

Есть пострадавшие
Роман Рыжиков
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Подслушано ЯрославльФото: Подслушано Ярославль
Изменить размер текста:

Еще одно ЧП с рухнувшим с крыши снегом в Ярославле. На этот раз с дома № 42 по улице Гагарина сошла лавина прямо на проезжавший мимо внедорожник. В машине в этот момент находились люди. Крышу старенькой «Митсубиши» расплющило. Помощь медиков понадобилась двум женщинам и мужчине.

На место выезжали сотрудники ДПС и спасатели ЦГЗ, однако, помощь последних не понадобилась. Пострадавших на скорой доставили в больницу имени Соловьева. Заведующий приемным покоем больницы Антон Бараускас заверил, что пострадавшим ничего не угрожает

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светопреставления не будет: в Ярославле просто поднимется ветер
В Ярославле на жителя фрунзенской пятиэтажки, открывшего газ в квартире, возбудили уголовное дело
Ярославцам поступают звонки о лже-компенсациях за лекарства
Ярославец устроил ДТП и заявил в полицию об угоне своего автомобиля
Прислал фото своего местонахождения: нашелся потерявшийся во Внуково ярославец
Родители больше не будут курьерами у чиновников: мэр Ярославля поручил облегчить получение справок для компенсации за школьное питание
Куда пойти на стажировку: как в Ярославле организуются зимние производственные практики
На Перекопе из машины выдернули магнитолу
Сто секций забора и козырек крыльца: судебные приставы арестовали имущество ярославской строительной фирмы в счет долга перед поставщиком
В ярославском автосалоне обычные машины продавали под видом люксовых
«Ярославич» проиграл волейболистам из Сургута
В Ярославле на улице Труфанова сбили пешехода
«Шинник» на Кипре остался вне призовой тройки на Кубке ФНЛ
Ярославский «бронепоезд» впервые в сезоне не устоял против лидера чемпионата КХЛ