Крышу расплющило: в Ярославле на машину с людьми рухнул снег с крыши

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-21T12:03:22+03:00

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Еще одно ЧП с рухнувшим с крыши снегом в Ярославле. На этот раз с дома № 42 по улице Гагарина сошла лавина прямо на проезжавший мимо внедорожник. В машине в этот момент находились люди. Крышу старенькой «Митсубиши» расплющило. Помощь медиков понадобилась двум женщинам и мужчине.

На место выезжали сотрудники ДПС и спасатели ЦГЗ, однако, помощь последних не понадобилась. Пострадавших на скорой доставили в больницу имени Соловьева. Заведующий приемным покоем больницы Антон Бараускас заверил, что пострадавшим ничего не угрожает

ИСТОЧНИК KP.RU