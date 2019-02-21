Родители больше не будут курьерами у чиновников: мэр Ярославля поручил облегчить получение справок для компенсации за школьное питание
Ярославским родителям теперь не придется проходить «семь кругов ада», чтобы получить справки для компенсации за школьное питание. Мэр Владимир Волков поручил организовать электронный документооборот, чтобы мамы и папы не ходили в департамент соцзащиты и не носили бумаги по кабинетам.
Изменения в Социальном кодексе Ярославской области вступают в силу с 1 марта. Ученики с 1 по 4 класс будут получать компенсацию на школьные обеды, если доход на каждого члена семьи не будет превышать 15 975 рублей. Чтобы оформить компенсацию, необходимо предоставить список документов, в который входит справка о мерах социальной поддержки из департамента соцзащиты, которую семья уже получает. Раньше нужно было ходить по инстанциям, но не теперь…
— Чтобы сберечь время родителей, нами принято решение обеспечить предоставление необходимых документов из департамента соцзащиты напрямую в департамент образования. Родителям не нужно будет приносить в школу справку о мерах социальной поддержки. Организованное межведомственное взаимодействие облегчит сбор документов для 60 тысяч ярославцев, — говорит Владимир Волков.
21 февраля департамент социальной защиты начнет отправлять данные по запросу департамента образования. Родители участвовать в этой цепочке не будут. Для более оперативной обработки данных в школах будут привлечены дополнительные сотрудники.
— Представить документы можно в любое время. Назначение выплаты происходит в течение пяти дней, за этот срок документы будут рассмотрены и начнется период предоставления компенсации, – прокомментировала директор департамента образования Елена Иванова.
Бесплатное одноразовое питание за счет регионального бюджета по прежнему доступно детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, многодетных семей (но не малоимущих), детям, которые находятся под опекой, а также стоящим на учете в тубдиспансере.
Два раза смогут бесплатно питаться дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в общеобразовательных школах по основным общеобразовательным программам, а также дети из многодетных малоимущих семей.
Из городского бюджета тоже будут предоставлены дополнительные льготы. Например, бесплатно питаться в городских школах смогут дети-сироты, дети, чьи родители имеют инвалидность 1 или 2 группы, а также дети, у кого один из родителей погиб при участии в боевых действиях, ликвидировал радиационные катастрофы или воспитывался в коррекционном интернате. Матери-одиночки по прежнему имеют льготу 50% на школьные обеды.
ИСТОЧНИК KP.RU