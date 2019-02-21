Родители больше не будут курьерами у чиновников: мэр Ярославля поручил облегчить получение справок для компенсации за школьное питание

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-21T12:53:11+03:00

Ученики с 1 по 4 класс будут получать компенсацию на школьные обеды, если доход на каждого члена семьи не будет превышать 15975 рублей Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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Ярославским родителям теперь не придется проходить «семь кругов ада», чтобы получить справки для компенсации за школьное питание. Мэр Владимир Волков поручил организовать электронный документооборот, чтобы мамы и папы не ходили в департамент соцзащиты и не носили бумаги по кабинетам.

Изменения в Социальном кодексе Ярославской области вступают в силу с 1 марта. Ученики с 1 по 4 класс будут получать компенсацию на школьные обеды, если доход на каждого члена семьи не будет превышать 15 975 рублей. Чтобы оформить компенсацию, необходимо предоставить список документов, в который входит справка о мерах социальной поддержки из департамента соцзащиты, которую семья уже получает. Раньше нужно было ходить по инстанциям, но не теперь…

— Чтобы сберечь время родителей, нами принято решение обеспечить предоставление необходимых документов из департамента соцзащиты напрямую в департамент образования. Родителям не нужно будет приносить в школу справку о мерах социальной поддержки. Организованное межведомственное взаимодействие облегчит сбор документов для 60 тысяч ярославцев, — говорит Владимир Волков.

21 февраля департамент социальной защиты начнет отправлять данные по запросу департамента образования. Родители участвовать в этой цепочке не будут. Для более оперативной обработки данных в школах будут привлечены дополнительные сотрудники.

— Представить документы можно в любое время. Назначение выплаты происходит в течение пяти дней, за этот срок документы будут рассмотрены и начнется период предоставления компенсации, – прокомментировала директор департамента образования Елена Иванова.

Бесплатное одноразовое питание за счет регионального бюджета по прежнему доступно детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, многодетных семей (но не малоимущих), детям, которые находятся под опекой, а также стоящим на учете в тубдиспансере.

Два раза смогут бесплатно питаться дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в общеобразовательных школах по основным общеобразовательным программам, а также дети из многодетных малоимущих семей.

Из городского бюджета тоже будут предоставлены дополнительные льготы. Например, бесплатно питаться в городских школах смогут дети-сироты, дети, чьи родители имеют инвалидность 1 или 2 группы, а также дети, у кого один из родителей погиб при участии в боевых действиях, ликвидировал радиационные катастрофы или воспитывался в коррекционном интернате. Матери-одиночки по прежнему имеют льготу 50% на школьные обеды.

ИСТОЧНИК KP.RU